Çocuk istismarı videosu izleyenlere geçit yok! Hepsi tespit edildi, yakalandı
Erzurum'da çocuk istismarı görüntüleri izleyen kişilere operasyon düzenlendi. Siber suçlarla mücadele eden ekipler, çocuk istismarı görüntüleri izleyenleri tek tek tespit etti.
Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, internet üzerinden çocuk istismarı görüntüleri izleyenleri tespit ederek yakalamaya başladı. Bu tür içerikleri izleyenlerden 4 zanlı için tutuklama kararı çıktı.
Ekipler çocuk istismarı videosu izleyen 11 kişiyi IP adreslerinden buldu ve adreslerinde operasyon düzenledi. Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 6'sı adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.