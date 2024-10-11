Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Çocuk istismarı videosu izleyenlere geçit yok! Hepsi tespit edildi, yakalandı

Çocuk istismarı videosu izleyenlere geçit yok! Hepsi tespit edildi, yakalandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ekim 2024 19:01 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 19:02
Çocuk istismarı videosu izleyenlere geçit yok! Hepsi tespit edildi, yakalandı

Erzurum'da çocuk istismarı görüntüleri izleyen kişilere operasyon düzenlendi. Siber suçlarla mücadele eden ekipler, çocuk istismarı görüntüleri izleyenleri tek tek tespit etti.

Erzurum​'da İl Emniyet Müdürlüğü​ İstihbarat ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, internet üzerinden çocuk istismarı​ görüntüleri izleyenleri tespit ederek yakalamaya başladı. Bu tür içerikleri izleyenlerden 4 zanlı için tutuklama kararı çıktı.

Ekipler çocuk istismarı videosu izleyen 11 kişiyi IP adreslerinden buldu ve adreslerinde operasyon düzenledi. Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 6'sı adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuk istismarı videosu izleyenlere geçit yok! Hepsi tespit edildi, yakalandı - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
çocuk istismarıİnterneterzurumemniyet müdürlüğü

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...