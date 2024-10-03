Çocuk, maymunu sevmek isterken saldırıya uğradı! Ekipler cezayı kesti

03 Ekim 2024 23:24 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 23:34

Adana'da küçük çocuk sokakta gördüğü maymunu sevmek isterken saldırıya uğradı. Ekipler görüntülerin sosyal medyada yayımlanması sonrası harekete geçti. Yasaklı cins olduğu tespit edilen maymuna el konulurken sahibine de ceza kesildi. Küçük çocuğun maymun saldırısına uğradığı an kameraya yansıdı.

Adana'da Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen Hint Şebeği cinsi maymun küçük çocuğa saldırdı. Kendisini sevmek isteyen çocuğa saldıran maymunun o görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması sonrası ekipler hem maymunu buldu hem de sahibine ceza kesti.

Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki olayda iddiaya göre Türkiye'ye Avrupa'dan tatile gelen bir kişi maymunu kaçak yollardan yurda soktu. Tasma takıp maymunu mahallede gezintiye çıkaran şahıs, daha sonra maymunu çocukların yanına götürdü. Maymun, kendisini sevmek isteyen ve üzerinde maymun resmi olan çocuğa saldırdı. Ayağından yaralanan küçük çocuk korku içinde ağladı.

SOSYAL MEDYADA YAYIMLANINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bu görüntüler sosyal medyada yayınlanıp haber olunca Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada maymunun Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Söğütlü Mahallesinde bir evde tutulduğu bilgisine ulaştı.

YASAKLI CİNS MAYMUN BAKMAYA 41 BİN LİRA CEZA

Polis eve yaptığı baskında maymunu ele geçirdi. Maymunu R.Ç. (16) isimli çocuk bulduğunu söyledi. “Hint Şebeği” olduğunu ve toplum sağlığı açısından beslenmesi, bakılması yasak olan cins olduğu için 41 bin 817 lira cezai işlem uyguladı. Polis maymuna da el koyup doğa koruma müdürlüğüne teslim etti.