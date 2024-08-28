Çocuk parkında korkunç şiddet! Kadının boğazını sıkıp defalarca yumruk attı

28 Ağustos 2024 10:04 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:17

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan çocuk parkında dehşet yaşandı. Bir erkek, kız arkadaşı olduğu tahmin edilen kadına korku dolu anlar yaşattı. Kadına defalarca yumruk atan saldırganın görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

PEŞ PEŞE YUMRUK ATTI

Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan ikili parkta kavga etmeye başladı. Çıkan tartışmada şüpheli, kadının boğazını sıkarak peş peşe yumruk attı.

MÜDAHALE EDEN VATANDAŞA DA SALDIRDI

Durumu gören vatandaş, adama yumruk atarak durdurmaya çalıştı. Saldırgan, vatandaşa da vurarak elinden kaçmayı başardı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.