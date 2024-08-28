Çocuk parkında korkunç şiddet! Kadının boğazını sıkıp defalarca yumruk attı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 10:04 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:17
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaydedilen kadına şiddet görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir erkek, kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı. Dehşet anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan çocuk parkında dehşet yaşandı. Bir erkek, kız arkadaşı olduğu tahmin edilen kadına korku dolu anlar yaşattı. Kadına defalarca yumruk atan saldırganın görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.
PEŞ PEŞE YUMRUK ATTI
Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan ikili parkta kavga etmeye başladı. Çıkan tartışmada şüpheli, kadının boğazını sıkarak peş peşe yumruk attı.
MÜDAHALE EDEN VATANDAŞA DA SALDIRDI
Durumu gören vatandaş, adama yumruk atarak durdurmaya çalıştı. Saldırgan, vatandaşa da vurarak elinden kaçmayı başardı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Tgrthaber.com