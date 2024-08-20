Çocuklar, park halindeki araçları itip eğlenirken faciadan döndüler

20 Ağustos 2024 18:28 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 18:36

Muratpaşa Mahallesi'nde otoparkta oynarken çocuklar park halindeki araçları iterek güç denemesi yapmak istediler. İttirdikleri bir araç kontrolden çıkınca korku dolu anlar yaşadılar.

Aracın hareket ettiğini fark eden 13 yaşındaki bir kız çocuğu, aracı durdurmak için harekete geçmesine rağmen otomobili durdurmayı başaramadı. Olaya dahil olan ve yaşları 10 ila 12 arasında değişen üç çocuk da sırayla otomobilin arkasına geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Olay sırasında çocuklardan biri, otomobil ile duvar arasında sıkışmaktan ani refleksle kurtuldu.

BİNA DUVARINA ÇARPARAK DURDU

Araç, sitedeki bir binanın duvarına çarparak dururken, şans eseri olayda kimse yaralanmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, izleyenlere büyük bir korku yaşatırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

O anlar ise güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.