Çocukların arasındaki kavga aile faciasına döndü! Baba ve çocuk bıçaklandı: 1 ölü

25 Eylül 2024 17:55 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:59

Ankara'da çocuk arasındaki kavga aile faciasına dönüştü. 13 yaşındaki çocuk kavgayı babasına şikayet etti. Hesap sormaya giden baba ve oğlu bıçaklandı, babadan acı haber geldi.

Ankara Yenimahalle​'de çocukların arasındaki kavgaya aileler dahil öldü, baba öldü 13 yaşındaki oğlunun durumu ağır. 13 yaşındaki M.N.A. aynı yaştaki arkadaşıyla tartışınca durumu babasına şikayet etti. Babası çocuğun evine hesap sormaya gidince olay kanlı kavgaya döndü.

Çocuk M.N.A, durumu 45 yaşındaki babası Mustafa A'ya bildirdi. Mustafa A. ile diğer ailenin üyelerinden H.I. ve A.I'nın tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada A.I, Mustafa A. ve oğlu M.N.A'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Mustafa A'nın hayatını kaybettiği, oğlu M.N.A'nın ağır yaralandığı ortaya çıktı.. Polis, şüphelileri akrabalarının evinde yakaladı.

OLAY TANIĞI ANLATTI

Bir diğer mahalle sakini Ahmet Dursun da dışarıdan bağırma seslerinin geldiğini dile getirerek, "Balkona çıktığımız sırada çocuk 'baba' diye bağırıyordu. Gördüğüme göre çocuğun kalp tarafında hep kan vardı. Yaklaşık 2-3 saniye sonra ikisi de yere çöktü. Diğer ikisi de direkt kaçtı. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama diğer ikisi de büyüklerdi" diye konuştu.