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Çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 00:20 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 00:24

Şanlıurfa'da çocukların kavgasına büyükler karışması sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı.

2 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, çocukların kavgasına büyükler de karışınca kavga büyüdü. 2 kişinin yaralandığı olaya polis ekipleri müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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