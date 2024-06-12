Çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 00:20 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 00:24
Şanlıurfa'da çocukların kavgasına büyükler karışması sonrası ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı.
2 KİŞİ YARALANDI
İddiaya göre, çocukların kavgasına büyükler de karışınca kavga büyüdü. 2 kişinin yaralandığı olaya polis ekipleri müdahale etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı