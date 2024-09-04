Çocukların sokak ortasındaki kavgası dehşete düşürdü! İzleyenler tezahürat yaptı: "Suratına yapıştır"
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Eylül 2024 14:54 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:03
İstanbul Arnavutköy’de kavga eden iki çocuğun kavga görüntüleri boks ringini aratmadı. Arkadaşlarının kavgayı ayırmak yerine tezahüratlar yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Çocuklar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, iki taraf da birbirinden şikayetçi olmadı.
İstanbul Arnavutköy’de iki çocuk arasında çıkan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. İki çocuk sokak ortasında birbirlerine acımasızca saldırdı.
Bu sırada iki tarafın arkadaşları kavgayı ayırmak yerine tezahürat yapmaya başladı. O anlar saniye saniye kayda alan çocukların görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
AİLELER ŞİKAYETÇİ OLMADI
Çekilen video bir çocuğun ailesi tarafından fark edilerek polise gönderildi. Polis ekipleri S.G. ve S.C. isimli iki çocuğu ve ailelerini polis merkezine götürdü. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büroya getirilen çocuklar ve aileleri birbirinden şikayetçi olmadı. Sokaklarda akran zorbalığının temsili olabilecek anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı