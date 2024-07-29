Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Çocukların tehlikeli oyunu! Otomobili böyle yaktılar

Çocukların tehlikeli oyunu! Otomobili böyle yaktılar

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:27

Arnavutköy'de oyun oynayan 2 çocuk bir otomobilin içerisine çevreden topladıkları çöpleri doldurup ateşe verdi. Korku dolu anların yaşandığı olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Korku dolu anlar İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi.

6 ve 7 yaşlarında iki çocuk bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Çocuklar bozuk olduğu için kapısı kilitlenmeyen otomobilin içine topladıkları çöpleri doldurup ateş verdi. Çocukların tehlikeli oyunu  kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İki çocuk çöpleri ateşe vermelerinin ardından oradan uzaklaştı. Otomobil hurda yığınına döndü.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...