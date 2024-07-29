Çocukların tehlikeli oyunu! Otomobili böyle yaktılar
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:27
Arnavutköy'de oyun oynayan 2 çocuk bir otomobilin içerisine çevreden topladıkları çöpleri doldurup ateşe verdi. Korku dolu anların yaşandığı olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Korku dolu anlar İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi.
6 ve 7 yaşlarında iki çocuk bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Çocuklar bozuk olduğu için kapısı kilitlenmeyen otomobilin içine topladıkları çöpleri doldurup ateş verdi. Çocukların tehlikeli oyunu kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İki çocuk çöpleri ateşe vermelerinin ardından oradan uzaklaştı. Otomobil hurda yığınına döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı