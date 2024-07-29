Çocukların tehlikeli oyunu! Otomobili böyle yaktılar

29 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:27

Korku dolu anlar İstanbul Arnavutköy'de meydana geldi.

6 ve 7 yaşlarında iki çocuk bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Çocuklar bozuk olduğu için kapısı kilitlenmeyen otomobilin içine topladıkları çöpleri doldurup ateş verdi. Çocukların tehlikeli oyunu kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İki çocuk çöpleri ateşe vermelerinin ardından oradan uzaklaştı. Otomobil hurda yığınına döndü.