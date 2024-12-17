Çocukların Yerli Malı Haftası eğlencesinin tadı kaçtı: Çok sayıda öğrenci zehirlendi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Aralık 2024 19:26 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:31

Ordu'da Yerli Malı Haftası için yiyecek getiren çocuklar bir süre sonra bu gıdaları tükettikten sonra rahatsızlandı. Çok sayıda çocuk kusma ve baygınlık belirtileriyle acil olarak hastaneye götürüldü. İlk yapılan tetkiklerde zehirlendikleri belirlendi. Yaşadıklarını anlatan çocuklar ne yediklerini söyledi.