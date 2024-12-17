Çocukların Yerli Malı Haftası eğlencesinin tadı kaçtı: Çok sayıda öğrenci zehirlendi
Ordu'da Yerli Malı Haftası için yiyecek getiren çocuklar bir süre sonra bu gıdaları tükettikten sonra rahatsızlandı. Çok sayıda çocuk kusma ve baygınlık belirtileriyle acil olarak hastaneye götürüldü. İlk yapılan tetkiklerde zehirlendikleri belirlendi. Yaşadıklarını anlatan çocuklar ne yediklerini söyledi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında getirdikleri yiyecekten zehirlendi. 18 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Çocuklardan biri getirilen mantıyı yediklerini ve daha sonra mide bulantısı, kusma ve baygınlık şikayetlerinin başladığını ifade etti.
Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar yaptığı açıklamada, 12 öğrencinin hastaneye getirildiğini ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Diğer 6 öğrencinin ise özel hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi.
Olayın ardından yetkililer, gıda zehirlenmesinin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.