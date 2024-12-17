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Çocukların Yerli Malı Haftası eğlencesinin tadı kaçtı: Çok sayıda öğrenci zehirlendi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Aralık 2024 19:26 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:31

Ordu'da Yerli Malı Haftası için yiyecek getiren çocuklar bir süre sonra bu gıdaları tükettikten sonra rahatsızlandı. Çok sayıda çocuk kusma ve baygınlık belirtileriyle acil olarak hastaneye götürüldü. İlk yapılan tetkiklerde zehirlendikleri belirlendi. Yaşadıklarını anlatan çocuklar ne yediklerini söyledi.

Ordu'nun Ünye​ ilçesinde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında getirdikleri yiyecekten zehirlendi. 18 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocukların Yerli Malı Haftası eğlencesinin tadı kaçtı: Çok sayıda öğrenci zehirlendi - 1. Resim

Çocuklardan biri getirilen mantıyı yediklerini ve daha sonra mide bulantısı, kusma ve baygınlık şikayetlerinin başladığını ifade etti.
Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar yaptığı açıklamada, 12 öğrencinin hastaneye getirildiğini ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Diğer 6 öğrencinin ise özel hastanelerde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Çocukların Yerli Malı Haftası eğlencesinin tadı kaçtı: Çok sayıda öğrenci zehirlendi - 2. Resim
Olayın ardından yetkililer, gıda zehirlenmesinin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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