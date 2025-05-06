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 | Suat Vilgen

Çocuklarını nasıl öldürdüğünü de anlattı! Özgür Özel’e saldıran zanlının ifadesi kan dondurdu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e düzenlenen saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Zanlının yıllar önce iki çocuğunu öldürdüğü olayla ilgili anlattıkları tüyler ürpertti.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 06:56
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 06:56

Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen törenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Gündelik işlerde çalışan ve bir pansiyonda kaldığını belirten zanlı, geçmişte iki çocuğunu öldürdüğü cinayetle ilgili de detaylı açıklamalarda bulundu.

Çocuklarını nasıl öldürdüğünü de anlattı! Özgür Özel’e saldıran zanlının ifadesi kan dondurdu!
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İHANET ŞÜPHESİYLE KATLİAM

Tengioğlu ifadesinde, yürek burkan olayı şu sözlerle anlattı: “Eşimin ismini vermek istemediğim kişilerle münasebeti olduğunu duyarak kendimi ve onları öldürmek istedim. Yaşadığım cinnet neticesi gerçekleştirmiş olduğum olayda kızım ile oğlum yaralandı, ardından vefat ettiler. Çocuklarım yaralandığında silahım tutukluluk yaptı. Bu sebeple kendime zarar veremedim. Eşim de kaçtı.”

Çocuklarını nasıl öldürdüğünü de anlattı! Özgür Özel’e saldıran zanlının ifadesi kan dondurdu!
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ŞOK TEDAVİSİ VE TAHLİYE

Hatay’da yargılandığını ve iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını belirten Tengioğlu, 2020 yılına kadar farklı cezaevlerinde 16 yıl 2 gün hapis yattığını ve bu süreçte psikiyatrik değerlendirmeye alındığını da ifade etti. Cezaevinde şok tedavisi gördüğünü ve disiplin cezası almadığını söyleyen zanlı, 2020 yılında tahliye olduğunu aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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