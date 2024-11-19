Çocuklarının boğazına bıçak dayayan cani babanın savunması 'pes' dedirtti!

19 Kasım 2024 12:47 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:16

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini telefonla görüntülü arayarak çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Şiyar Alparslan adliyeye sevk edildi. Şiyar Alparslan polisteki ifadesinde başka adliyede başka konuştu. Cani baba, emniyetteki ifadesinde kan donduran videonun eski olduğunu ileri sürüp suçlamaları reddetti. Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Anne ve babasını canice katletti! 4 yıl cesetleriyle beraber yaşadı: Nedeni ise kan dondurdu

Anne ve babasını canice katletti! 4 yıl cesetleriyle beraber yaşadı: Nedeni ise kan dondurdu

Dehşete düşüren görüntüler İzmir​'den geldi. Görüntülü aradığı boşanma​ aşamasındaki eşine tehditler savurup, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak​ dayayan Şiyar Alpaslan'ın videosu infiale neden oldu. Çok sayıda kullanıcı tarafından olayın duyulması için görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Emniyet ekipleri derhal harekete geçti, cani baba gözaltına alındı.

'VİDEO ESKİ' DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Gözaltına alınan Ş.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde videonun eski olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere emniyet binasından çıkartılan Ş.A., basın mensuplarının sorularına da "Ben kimseye bir şey yapmadım" diye cevap verdi.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Bu arada, çiftin iki çocukları olduğu, Y.C.A. (7) ve boğazına bıçak dayanan B.A.'nın (3) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Çocuk Yurdunda koruma altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe "silahla tehdit​" suçundan tutuklandı.