Çocuklarının bulunduğu arabayı yumruklayan sürücüyü evire çevire döndü!

12 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:45

İzmir'in Konak ilçesinde sokakta duran çikolata markasının plasiyerine diğer sürücüler tepki gösterdi. Araçların ilerlemesini engelleyen plasiyer, gelen tepkiler üzerine bir aracı yumruklamaya başladı. Araçta çocuklarının olması nedeniyle çılgına dönen sürücü, plasiyeri feci şekilde darbetti. Baygınlık geçiren sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Güzelyalı Mahallesi'nde bir çikolata firmasının plasiyeri sokakta bekleme yapınca, diğer sürücüler sinirden çılgına döndü. Trafiği zora sokan plasiyere diğer sürücüler tepki gösterdi. Bunun üzerine sinirlenen plasiyer bir aracın camlarını yumruklamaya başladı. Sürücünün çocuklarının da bulunduğu aracın camı kırılınca sinirden küplere bindi.

TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Otomobilde çocukları bulunduğu için deliye dönen sürücü, otomobilinin camına yumruk atan adamla birbirine girdi. Bu esnada yoldan geçen ve olayları kayıt altına alan, sosyal medyada Ceymotovlog kanalında videolar paylaşan motokurye, araya girerek tarafları ayırdı.

DÖVÜLMEKTEN BAYGINLIK GEÇİRDİ

Öte yandan yaşanan kavganın gerginliğiyle, olayın ardından plasiyer baygınlık geçirdi. Cama yumruk attığı için bileğinde de kesik olan plasiyer, vatandaşların ilk yardımıyla ayağa kalktı. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü de daha sonra araçta bulunan iki çocuğunu dışarı çıkarttı. Kavga nedeniyle korkudan ağlayan çocuklar, arabada bulunan yakınları tarafından sakinleştirildi.