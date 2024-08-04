Çok 'çekici' geldiler! İş makineleriyle kız isteme: Görenler şoke oldu

04 Ağustos 2024 13:04 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:09

Bursa’nın İznik ilçesinde zeytinyağı ticaretiyle uğraşan Oğulcan Uysal, kız isteme törenini alışılmadık bir şekilde gerçekleştirdi.

ÇEKİCİ VE İŞ MAKİNELERİYLE KIZ İSTEMEYE GİTTİ

26 yaşındaki gelin adayı Sena Cesur ile 5 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren Uysal, bu özel günü unutulmaz kılmak için çekici ve iş makineleriyle kız evine geldi.

Sıra dışı kız isteme yolculuğu, merasime renk ve eğlence kattı.

GÖRENLER ŞOKE OLDU

Gelin adayı Sena Cesur ve ailesi, Uysal’ın kepçe ve iş makinesiyle kapılarına gelmesini şaşkınlıkla karşılarken, mahalleli de balkon ve camlardan olan biteni izledi.