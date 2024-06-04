Çöken binanın kolonunun kesildiği iddia edilmişti... Bilirkişi raporu ortaya çıktı!

04 Haziran 2024 13:50 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 13:51

İstanbul Küçükçekmece'de dün 4 katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürerken ortaya çarpıcı bir iddia atılmıştı. Binanın alt katında yer alan işletmenin kolonlardan birini kestiği öne sürülmüştü.

BAZ İSTASYONU HÂLÂ SORU İŞARETİ!

Söz konusu iddianın ardından gözler soruşturmada görevlendirilen bilirkişinin raporuna çevrilmişti. Merak edilen soru nihayet yanıtını buldu.

Bilirkişi incelemesine göre binanın yıkılmasında kolon kesilmediği belirtildi. Çökmede binada bulunan baz istasyonun etkisi olup olmadığı ise detaylı inceleme sonrası belli olacak.