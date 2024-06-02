Çökme anının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Araçlar faciadan kıl payı kurtuldu

02 Haziran 2024 12:28 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:34

Küçükçekmece’de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı binada ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Binanın çöktüğü esnada araçların oradan geçtiği ve faciadan saniyelerle kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEKLERLE ARAMA YAPILIYOR

1 kişinin hayatını kaybettiği, enkazdan 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken olay yerine AFAD ekipleri de intikal etti. Çöken binanın olduğu enkazda hassas burunlu köpek arama yapıyor.