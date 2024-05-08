Çöl tozları çok güçlü geliyor: Bir bölgenin tamamı için alarm...Meteoroloji 8 Mayıs 2024 hava durumu raporunu yayımladı!

08 May 2024 07:08 - Güncelleme : 08 May 2024 07:13

Bereketli yağmur bulutlarının önceki 2 hafta boyunca ziyaret ettiği Türkiye, son birkaç gündür güneşli sabahlara uyanıyor. Ancak yağmur kendini çok da özletmeyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 8 Mayıs 2024 tarihli hava durumu tahmin raporuna göre, ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir geçirecek.

METEOROLOJİ 8 MAYIS 2024 HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre; yağmur ve bulutlar geri dönse de hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar ise batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Diğer yandan meteorolojik forum sitesi "Hava Forum"dan Hava Forum'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Portalın dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne çöl tozları yaklaşıyor.

ÇÖL TOZU BULUTLARI BU KEZ MISIR'DAN GELİYOR

Daha önce Libya ve Suriye'den gelen çöl tozu bultları bu kez Mısır üzerinden ülkemize ilerliyor. Duyuruya göre Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta yaşayan vatandaşlar durumdan çokça etkilenecek.

Toz bulutlarının yurda beklenen giriş tarihi ise 10 Mayıs Cuma günü olarak tahmin ediliyor.

ÇÖL TOZU NEDİR, ETKİLERİ NELERDİR, NASIL KORUNULUR?

Çöl tozu, ince partiküllerin Sahra Çölü başta olmak üzere Afrika Kıtası üzerinden taşınmasıyla oluşan bir bulut tabakasıdır.

Söz konusu bulutlar, zaman zaman rüzgarlarla binlerce binlerce kilometre ilerleyerek diğer kıtaları etkileyebilir.

Afrika çöl tozunun kum, toprak, mineral ve bitki artıkları gibi partiküller taşır.

Afrika çöl tozu, çevre, sağlık ve ekonomi gibi alanlarda çeşitli zararlara yol açar.