COP 31 Antalya okullar tatil mi? Antalya hangi ilçelerde okullar tatil, memurlar izinli? Valilik açıkladı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi öncesinde eğitim ve kamu personeline yönelik tedbirler açıklandı. Antalya Valiliği tarafından yayımlanan 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi doğrultusunda, trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla 7 ilçede eğitim-öğretime 2 gün ara verilecek. Kararın ardından öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları “COP31 Antalya okullar tatil mi?”, “Antalya hangi ilçelerde okullar tatil?” ve “Memurlar izinli mi?” sorularına yanıt aramaya başladı.

COP31 ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’nın 7 ilçesinde yüz yüze eğitim yapılmayacak. COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda tüm resmi ve özel okullarda uzaktan eğitim uygulanacak.

Uzaktan eğitim kararı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarını kapsayacak. Antalya’nın karara dahil edilmeyen diğer ilçelerinde ise eğitim-öğretim faaliyetleri normal düzeninde devam edecek.

ANTALYA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle Antalya’da uzaktan eğitim uygulanacak 7 ilçe şöyle:

Aksu

Döşemealtı

Konyaaltı

Kepez

Manavgat

Muratpaşa

Serik

Bu ilçelerde bulunan resmi ve özel eğitim kurumlarında 11 Kasım Çarşamba ve 12 Kasım Perşembe günleri uzaktan eğitim yapılacak.

ANTALYA'DA NE ZAMAN OKULLAR TATİL?

Antalya Valiliğinin genelgesi kapsamında uzaktan eğitim uygulamasının geçerli olduğu 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmeyecek.

Özel eğitim öğrencileri ile uzaktan eğitime erişim imkanı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak. Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak ve okul binalarının güvenliğini sağlamak amacıyla görevlerinin başında bulunacak.

ANTALYA’DA MEMURLAR İZİNLİ Mİ?

Antalya Valiliği tarafından yayımlanan genelgede kamu personeline yönelik idari izin düzenlemesi de yer aldı.

Buna göre belirlenen 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak.

COP31 organizasyonunda görev alan personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde çalışan kamu personeli görevlerine devam edecek.

ANTALYA’DA KAMU HİZMETLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

COP31 Liderler Zirvesi kapsamında alınan tedbirlere rağmen Antalya’da kamu hizmetlerinde kesinti yaşanmaması hedefleniyor.

Valilik genelgesinde nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel bulundurulacağı belirtildi.

Özel sektör işverenlerine de konferans günlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek çalışma ve uzaktan çalışma imkanlarının değerlendirilmesi tavsiye edildi.