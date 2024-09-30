Çöp eve giren ekipler şoke oldu: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı

30 Eylül 2024 02:36 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 02:39

Eskişehir’de yalnız yaşadığı öğrenilen vatandaşın cesedi çöplüğe dönen evinde bulundu. Ceset, yoğun koku nedeniyle maske ve eldivenle zor dışarı çıkarıldı.

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Eskişehir’in Deliklitaş Mahallesiinde bulunan bir evde yaşayan Bülent Tanrıgüzey’den bir gündür haber alınamıyordu. Komşuları durumu polis ekiplerine bildirmesiyle ekipler, kalp hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Tanrıgüzey’in evinin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. İçeride yaşlı adamın hayatını kaybettiği görüldü.

EKİPLER ŞOKE OLDU

Eve giren polis ekipleri, karşılaştıkları çöpler karşısında şaşkına döndü. Evin büyük bölümünün çöp olduğunu gören polis ekipleri durumu Odunpazarı Belediyesi ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yapılacak yazışmalar sonrasında evdeki çöpleri boşaltacaklarını belirtti.

EVE GİREN KENDİNİ DIŞARI ATTI

Olay yerine gelen cenaze aracı ile cesedin alınacağı sırada yetkililer ve çevrede bulunan komşular koku nedeniyle maske ve eldiven kullanmak zorunda kaldı. İçeri giren komşulardan bazılarının ise ceset çıkmadan kendilerini kokudan dolayı dışarı attığı görüldü.

Cenaze torbasına koyulan Bülent Tanrıgüzey’in cesedi, Eskişehir​ Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.