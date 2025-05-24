Çöp kamyonu temizlik görevlisinin üstünden geçti

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Cebeci Caddesi'nde dün sabah saatlerinde bir olay yaşandı. Göreve giden çöp kamyonu, önündeki otobüsü sollamak istedi. Bu sırada çöp kamyonunda asılı seyahat eden temizlik işçisi Kemal Yılmaz, otobüse çarparak yere düştü. Yılmaz'ın düştüğünü fark etmeyen çöp kamyonu şoförü, temizlik işçisini ezerek yaraladı. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

ŞOFÖRÜ UYARDILAR

Çevreden olayı gören vatandaşlar şoförü uyararak Yılmaz'ın yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan temizlik işçisinin kaburgasında ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.