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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 19:01

COP31 konserleri kim gelecek? COP31 ücretsiz mi?

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 kapsamında Yalın, Ebru Yaşar, Burhan Öçal ve Anadolu Ateşi gibi ünlü isimler sahne alacak. Peki, COP31 konserleri hangi tarihlerde yapılacak, etkinlikler ücretsiz mi?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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COP31 konserleri kim gelecek? COP31 ücretsiz mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 19:01

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı () için hazırlıklar sürüyor. 'da gerçekleştirilecek zirve, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik toplantıların yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Konferans kapsamında düzenlenecek konserlerde birbirinden ünlü sanatçılar Antalyalılarla buluşacak.

COP31 KONSERLERİ KİM GELECEK?

COP31 kapsamında Antalya EXPO alanında oluşturulan Yeşil Bölge'de konserler, sergiler, atölyeler ve çeşitli gösteriler düzenlenecek. Programda müzik ve sahne sanatlarının tanınmış isimleri de yer alacak.

COP31 konserleri kim gelecek? COP31 ücretsiz mi?

COP31 kapsamında sahne alacak isimler arasında Yalın, Ebru Yaşar, Burhan Öçal ve Anadolu Ateşi bulunuyor. Ayrıca A. Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu da sanatseverlerle buluşacak.

COP31 konserleri kim gelecek? COP31 ücretsiz mi?

COP31 KONSERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

COP31 kapsamında gerçekleştirilecek konser ve gösterilerin programı şöyle:

COP31 konserleri kim gelecek? COP31 ücretsiz mi?
  • 9 Kasım Pazartesi: Saat 18.30'da A. Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu, Nurol Holding Kongre Merkezi'nde seslendirilecek.
  • 14 Kasım Cumartesi: Saat 20.00'de Mustafa Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Anadolu Ateşi, Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da sahne alacak.
  • 15 Kasım Pazar: Saat 20.00'de Yalın, Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da konser verecek.
  • 15 Kasım Pazar: Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, 19.15-20.45 saatleri arasında Folkart Küçük Amfitiyatro'da sahne alacak.
  • 18 Kasım Çarşamba: Saat 20.00'de Ebru Yaşar, Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da konser verecek.

COP31 KONSERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

COP31 kapsamında Yeşil Bölge'de düzenlenecek konserler ve kültür-sanat etkinlikleri ücretsiz olacak. Etkinlikler herkese açık olarak gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşlar, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında düzenlenen etkinliklerin yanı sıra ünlü sanatçıların konserlerini de ücretsiz takip edebilecek.

TarihSanatçı / EtkinlikSaatMekan
9 Kasım PazartesiYunus Emre Oratoryosu18.30Nurol Holding Kongre Merkezi
14 Kasım CumartesiAnadolu Ateşi20.00Türk Telekom Büyük Amfitiyatro
15 Kasım PazarBurhan Öçal19.15-20.45Folkart Küçük Amfitiyatro
15 Kasım PazarYalın20.00Türk Telekom Büyük Amfitiyatro
18 Kasım ÇarşambaEbru Yaşar20.00Türk Telekom Büyük Amfitiyatro
ETİKETLER
#Antalya
#yalın
#Anadolu Ateşi
#Cop31
#Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
#Gündem
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