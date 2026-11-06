COP31 konserleri kim gelecek? COP31 ücretsiz mi?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar sürüyor. Antalya'da gerçekleştirilecek zirve, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik toplantıların yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Konferans kapsamında düzenlenecek konserlerde birbirinden ünlü sanatçılar Antalyalılarla buluşacak.

COP31 KONSERLERİ KİM GELECEK?

COP31 kapsamında Antalya EXPO alanında oluşturulan Yeşil Bölge'de konserler, sergiler, atölyeler ve çeşitli gösteriler düzenlenecek. Programda müzik ve sahne sanatlarının tanınmış isimleri de yer alacak.

COP31 kapsamında sahne alacak isimler arasında Yalın, Ebru Yaşar, Burhan Öçal ve Anadolu Ateşi bulunuyor. Ayrıca A. Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu da sanatseverlerle buluşacak.

COP31 KONSERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

COP31 kapsamında gerçekleştirilecek konser ve gösterilerin programı şöyle:

9 Kasım Pazartesi: Saat 18.30'da A. Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu, Nurol Holding Kongre Merkezi'nde seslendirilecek.

14 Kasım Cumartesi: Saat 20.00'de Mustafa Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği Anadolu Ateşi, Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da sahne alacak.

15 Kasım Pazar: Saat 20.00'de Yalın, Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da konser verecek.

15 Kasım Pazar: Perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, 19.15-20.45 saatleri arasında Folkart Küçük Amfitiyatro'da sahne alacak.

18 Kasım Çarşamba: Saat 20.00'de Ebru Yaşar, Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da konser verecek.

COP31 KONSERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

COP31 kapsamında Yeşil Bölge'de düzenlenecek konserler ve kültür-sanat etkinlikleri ücretsiz olacak. Etkinlikler herkese açık olarak gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşlar, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında düzenlenen etkinliklerin yanı sıra ünlü sanatçıların konserlerini de ücretsiz takip edebilecek.