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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 21:15

COP31 ne zaman Antalya? COP31 kimler gelecek, Antalya'da nerede yapılacak?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı zirvede dünya liderleri, hükümet temsilcileri, iklim uzmanları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek. Zirvenin katılımcıları, etkinlik alanları ve toplantı takvimi merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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COP31 ne zaman Antalya? COP31 kimler gelecek, Antalya'da nerede yapılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 21:15

Türkiye, 2026 yılında dünyanın en önemli iklim diplomasisi organizasyonlarından biri olan İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. kapsamında farklı ülkelerden devlet ve hükümet temsilcileri, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve iklim uzmanları 'da buluşacak. 9 Kasım'da başlayacak konferans 20 Kasım'a kadar devam edecek. Peki, COP31'e kimler katılacak, toplantılar Antalya'nın neresinde yapılacak ve zirve kaç gün sürecek?

COP31 ANTALYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı COP31, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

COP31 ne zaman Antalya? COP31 kimler gelecek, Antalya'da nerede yapılacak?

Toplam 12 takvim günü sürecek konferans boyunca iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji dönüşümü, iklim finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular ele alınacak.

COP31 ne zaman Antalya? COP31 kimler gelecek, Antalya'da nerede yapılacak?

COP31'in ev sahipliğini Türkiye üstlenirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı COP31 Başkanı olarak görev yapacak. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ise müzakerelerin başkanlığını yürütecek.

COP31 ANTALYA'YA KİMLER GELECEK?

COP31 kapsamında Antalya'da dünya liderleri, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri, iklim bilimcileri, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek.

COP31 ne zaman Antalya? COP31 kimler gelecek, Antalya'da nerede yapılacak?

11-12 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Liderler Zirvesi'ne (Antalya Leaders' Summit) çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

30 Ekim 2026 itibarıyla 77 devlet ve hükümet başkanının zirveye katılımını doğruladığı bildirildi. Katılımı açıklanan isimler arasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham da bulunuyor.

COP31 ne zaman Antalya? COP31 kimler gelecek, Antalya'da nerede yapılacak?

Zirvenin açılışının Cumhurbaşkanı tarafından yapılması, açılışta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in de konuşma gerçekleştirmesi planlanıyor.

COP31 ANTALYA'DA NEREDE YAPILACAK?

COP31 İklim Zirvesi, Antalya Expo Center'da (ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi) düzenlenecek. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Soğucaksu bölgesinde bulunan etkinlik alanı, uluslararası konferans kapsamında liderleri, delegasyonları ve diğer katılımcıları ağırlayacak.

Zirve kapsamındaki etkinlikler iki ana alanda gerçekleştirilecek:

  • Mavi Bölge: Birleşmiş Milletler yönetimindeki resmi müzakere alanı olacak. Devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve akredite gözlemciler burada bir araya gelecek. Giriş kayıtlı ve akredite katılımcılarla sınırlı olacak.
  • Yeşil Bölge: İklim çözümlerinin, teknolojilerin ve sürdürülebilirlik projelerinin tanıtılacağı alan olacak. İş dünyası, akademi, sivil toplum kuruluşları, gençler ve ziyaretçiler burada etkinliklere katılabilecek. Ziyaret için kayıt gerekecek.

COP31 DÜNYA LİDERLER ZİRVESİ NE ZAMAN?

COP31 kapsamında düzenlenecek Dünya Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek zirvede devlet ve hükümet başkanlarının ulusal iklim hedeflerini açıklaması, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak adımları değerlendirmesi planlanıyor.

Programda temiz enerji dönüşümü, küresel yeşil sanayileşme, iklim finansmanı ve şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı gibi başlıklar da yer alıyor.

ETİKETLER
#murat kurum
#Antalya
#Recep Tayyip Erdoğan
#birleşmiş milletler
#Cop31
#Gündem
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