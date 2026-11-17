Antalya EXPO Center'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden temsilciler, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikaları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı olarak düzenlenen zirvede, ülkelerin iklim hedefleri ve bu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar gündemde yer alıyor.

Türkiye'nin "Uygulama COP'u" vizyonuyla ev sahipliği yaptığı konferansın sona ereceği tarih de katılımcılar ve gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Resmi takvimde konferansın başlangıç ve bitiş tarihleri açıklanırken, son gün gerçekleştirilecek kapanış oturumlarının programı da belli oldu.

COP31 NE ZAMAN BİTİYOR?

Antalya'da 9 Kasım 2026 tarihinde başlayan COP31, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından yayımlanan resmi takvime göre 12 gün sürecek konferansın son gününde kapanış genel kurulları gerçekleştirilecek.

COP31 kapsamında ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı ve uyum politikaları üzerine müzakerelerini sürdürüyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından COP, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması kapsamındaki kapanış oturumlarıyla konferans sona erecek.

COP31 SON GÜNÜNDE HANGİ ETKİNLİKLER YAPILACAK?

COP31'in son günü olan 20 Kasım Cuma günü, konferansın resmi kapanış toplantıları düzenlenecek. Program kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın yanı sıra Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması taraflarının genel kurulları gerçekleştirilecek.

Kapanış oturumlarında küresel iklim eylemi, finansman mekanizmaları ve iklim hedeflerinin uygulanmasına yönelik başlıkların ele alınması planlanıyor. Böylece konferans boyunca yürütülen müzakerelerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve alınan kararların duyurulması hedefleniyor.

COP31 PROGRAMINDA HANGİ KONULAR ELE ALINIYOR?

COP31'in son günlerine ilişkin resmi programda her güne farklı bir tema ayrılıyor. Konferansın 17-20 Kasım tarihleri arasındaki programında öne çıkan başlıklar şöyle:

17 Kasım: Okyanuslar, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı – Rio Sinerjisi. Yüksek düzeyli bakanlar toplantıları düzenleniyor.

18 Kasım: İnsani ve Sosyal Kalkınma.

19 Kasım: İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi. İklim taahhütlerinin somut projelere ve yatırımlara dönüştürülmesi hedefleniyor.

20 Kasım: COP, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması Kapanış Genel Kurulları.

TÜRKİYE'NİN COP31 VİZYONU

Türkiye, COP31'e "Uygulama COP'u" yaklaşımıyla ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda daha önce açıklanan iklim taahhütlerinin somut projelere, yatırımlara ve ölçülebilir sonuçlara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Zirvenin eylem gündeminde sıfır atık, temiz enerji dönüşümü, elektrifikasyon, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, okyanuslar ve denizler ile dayanıklı sağlık sistemleri gibi konular bulunuyor.

Antalya EXPO Center'daki zirve alanı ise Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Mavi Bölge'de resmi müzakereler ve diplomatik görüşmeler yürütülürken Yeşil Bölge'de özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları ve gençlik örgütleri iklim çözümlerini tanıtıyor.