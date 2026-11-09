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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:59

COP31 nerede olacak? Hangi ülkeler katılacak?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı. Dünya liderleri, hükümet temsilcileri, iklim uzmanları ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirecek zirvenin düzenleneceği yer ve katılımcı ülkeler merak ediliyor. Peki, COP31 nerede yapılacak? COP31'e hangi ülkeler katılacak?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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COP31 nerede olacak? Hangi ülkeler katılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:59
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:59

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'nın 31. Taraflar Konferansı , Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında 'da düzenlenecek konferansta iklim krizi, temiz enerji dönüşümü, iklim finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konular ele alınacak. Zirve öncesinde COP31'in yapılacağı yer, katılımcı ülkeler ve Dünya Liderler Zirvesi'nin takvimi araştırılmaya başladı. İşte COP31 hakkında merak edilenler...

COP31 nerede olacak? Hangi ülkeler katılacak?

COP31 NEREDE YAPILACAK?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, Antalya Expo Center'da (ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi) düzenlenecek.

COP31 nerede olacak? Hangi ülkeler katılacak?

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Soğucaksu bölgesinde bulunan fuar merkezi, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uluslararası iklim zirvesine ev sahipliği yapacak. Konferans kapsamında dünya liderleri, hükümet temsilcileri, iklim uzmanları, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek.

COP31 nerede olacak? Hangi ülkeler katılacak?

COP31 etkinlikleri Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ana alanda gerçekleştirilecek. Mavi Bölge, Birleşmiş Milletler yönetimindeki resmi müzakere alanı olacak. Yeşil Bölge ise iklim çözümlerinin, sürdürülebilirlik projelerinin ve çevre teknolojilerinin tanıtılacağı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

COP31 HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

COP31 kapsamında çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının, bakanlarının ve resmi delegasyonlarının Antalya'da bir araya gelmesi bekleniyor.

30 Ekim 2026 itibarıyla 77 devlet ve hükümet başkanının Dünya Liderler Zirvesi'ne katılımını doğruladığı bildirildi. Katılımı açıklanan isimler arasında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham da bulunuyor.

Zirveye katılması beklenen ülkeler arasında Brezilya, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerin yanı sıra Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarından çok sayıda ülke yer alıyor.

COP31'e katılacak ülkelerin temsilcileri, küresel iklim hedefleri, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı ve enerji dönüşümü konularında görüşmeler gerçekleştirecek.

COP31 DÜNYA LİDERLERİ ZİRVESİ NE ZAMAN?

COP31 kapsamında düzenlenecek Dünya Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

COP31 nerede olacak? Hangi ülkeler katılacak?

İki gün sürecek zirvede devlet ve hükümet başkanlarının iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ortak hedefleri değerlendirmesi, ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımları ele alması planlanıyor.

COP31'in açılışının Cumhurbaşkanı tarafından yapılması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in de açılışta konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

COP31 NE ZAMAN BİTECEK?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Toplam 12 takvim günü sürecek konferansta iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji dönüşümü, sürdürülebilir kalkınma ve iklim finansmanı başlıkları gündemde olacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen zirvede, küresel iklim politikalarına yönelik yeni kararların ve iş birliği adımlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#Antalya
#Recep Tayyip Erdoğan
#birleşmiş milletler
#Luiz Inacio Lula Da Silva
#Cop31
#Gündem
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