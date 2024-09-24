Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı! Detaylar kan dondurdu: "Bebeği boğmuşlar"

24 Eylül 2024 15:06 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:21

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerini karıştıran 50 yaşındaki Cennet Sünbül hayatının şokunu yaşadı. Sünbül'ün çöpten çıkardığı poşetten bebek cesedi çıktı.

Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi! "Polis çağırın" diye bağırarak yardım istedi

Taksici ile müşteri tekme tokat birbirine girdi! "Polis çağırın" diye bağırarak yardım istedi

Mersin​'in Mut​ ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Atık madden toplayan 50 yaşındaki Cennet Sünbül hayatının şokunu yaşadı. Çöp konteynerini karıştırırken eline aldığı poşette bebek cesedi olduğunu fark eden Sünbül, durumu hemen ekiplere bildirdi.

Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"GÖVDESİ YAN TARAFA DÜŞTÜ"

Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Sünbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.