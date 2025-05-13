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Çöpteki kafatasının sırrı çözüldü! Uzman doktor, öğrenciyken mezarlık görevlisinden almış

Adana'da polis ekiplerini alarma geçiren çöpte bulunan kafatasının sırrı çözüldü. Yüreğir Devlet Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.’nin üniversite eğitim sırasında mezarlık görevlisinden aldığı ortaya çıktı. Doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 10:59

Geçtiğimiz hafta Seyhan ilçesinde site görevlisi İsa Kaplan, çöpten hayvanlara vereceği ekmekleri toplarken, konteynerdeki kağıda sarılı poşeti fark etti. Poşeti açtığında karşısına çıkan insan kafatası karşısında büyük şok yaşayan Kaplan, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kafatası Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çöpteki kafatasının sırrı çözüldü! Uzman doktor, öğrenciyken mezarlık görevlisinden almış

KAFATASINI DOKTOR 31 YIL ÖNCE MEZARLIKTAN ALMIŞ

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafatasının kaynağını belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, 30 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda kafatasının 51 yaşındaki Uzman Doktor G.S.'ye ait olduğunu tespit etti.

Çöpteki kafatasının sırrı çözüldü! Uzman doktor, öğrenciyken mezarlık görevlisinden almış

Yapılan araştırmada, G.S.'nin 1994 yılında tıp fakültesi öğrencisiyken Hatay'ın Samandağ ilçesinde mezarlıktan geçen bir yol çalışması sırasında ortaya çıkan kemiklerden bir kafatasını aldığı belirlendi. G.S.'nin, yetkililere tıp öğrencisi olduğunu söyleyerek kafatasını bilimsel inceleme amacıyla aldığı, o günden bu yana da gittiği her şehre götürdüğü tespit edildi. Ancak G.S.'nin öğretmen eşi G.I.S.'nin (42), evde temizlik yaptığı sırada kafatasını "fazlalık" olarak görüp kağıda sararak poşet içinde çöpe attığı ortaya çıktı.


Gözaltına alınan G.S. ifadesinde, "Bilimsel incelemeler için öğrencilik yıllarımda aldım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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