Çorbacının önünü kana buladılar: Kurşunlar havada uçuştu

17 May 2024 13:14 - Güncelleme : 17 May 2024 13:20

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda; Ö.S. isimli kişiye, çorbacı dükkanının önünde otururken kimliği henüz belirlenemeyen ancak husumetli olduğu düşünülen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Ö.S.'nin yanı sıra çorbacı dükkanında çalışan A.S. isimli kişi de kurşunların hedefi oldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karnından ve ayağından yaralanan şahıslar, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.