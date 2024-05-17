Çorbacının önünü kana buladılar: Kurşunlar havada uçuştu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 May 2024 13:14 - Güncelleme : 17 May 2024 13:20
Adana'da çorbacının önünde kurşunlar havada uçuştu. Restoran önünde oturan şahsa, husumetlisi tarafından tüfekle ateş edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan olayda; Ö.S. isimli kişiye, çorbacı dükkanının önünde otururken kimliği henüz belirlenemeyen ancak husumetli olduğu düşünülen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda Ö.S.'nin yanı sıra çorbacı dükkanında çalışan A.S. isimli kişi de kurşunların hedefi oldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Karnından ve ayağından yaralanan şahıslar, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı