Çorlu’da yangın faciası: Otizmli çocuktan acı haber!

11 Aralık 2024 19:16 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 19:19

Tekirdağ Çorlu'da yangın faciasında otizmli çocuk hayatını kaybetti. Hızla büyüyen alevler içerisinde ağır yaralı kurtarılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Çorlu​ ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 12 yaşındaki otizmli bir çocuk​ hayatını kaybederken, 4 kişi dumandan etkilendi. Esentepe Mahallesi Emlak Konut Bölgesi'nde yer alan Sümbül Apartmanı'nın ikinci katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın​ çıktı.

AĞIR YARALI ÇIKARILDI

Hızla büyüyen alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında içeride mahsur kalan otizmli olduğu iddia edilen 12 yaşındaki Kuzey Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan ilk incelemelerde, yangının çocuğun koltuğu ateşe vermesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.