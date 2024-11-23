Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin 13 kişi gözaltına alındı! Korkunç saldırı kamerada

23 Kasım 2024 09:10 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 09:49

Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Korkunç saldırıya ilişkin Edirne'de 13 kişi gözaltına alındı. Öte yandan korkunç saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın belinden çıkardığı silahla Ersin Aka'ya ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aka'yı Çorlu​ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13 KİŞİ YAKALANDI

Edirne​ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti. Kent merkezi ve bazı ilçelerde Tekirdağ​ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın belinden çıkardığı silahla Ersin Aka'ya ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Cinayetin nedeni ve detaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.