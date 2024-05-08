Çorum'da 23 sürücüye 213 bin ceza kesildi

08 May 2024 06:17 - Güncelleme : 08 May 2024 06:20

Çorum'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülere denetim yapılarak ceza kesildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahar Caddesi ve İpeklievler 3. Cadde üzerinde yapılan uygulamalarda, 240 araç sorgulanarak ehliyetsiz araç kullanan, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve alkollü araç kullanan 23 araç sürücüsüne 213 bin TL idari para cezası uygulandı.