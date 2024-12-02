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Çorum'da bir kadın arkadaşının eski nişanlısını bıçakladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 02:59 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 03:04

Çorum'da bir erkek eski nişanlısının evine gitti. Bu sırada çıkan tartışmada Z.D. isimli erkek, eski nişanlısının arkadaşı olan S.H. isimli kadın tarafından bıçakla yaralandı.

Çorum’da Akkent 13. Sokak’ta Z.D. isimli erkek, eski nişanlısının evine gidince tartışma çıktı. Bu sırada, eski nişanlının arkadaşı S.H. isimli kadın, Z.D.’yi bıçaklayarak yaraladı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Z.D., hastaneye kaldırılırken, S.H. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da bir kadın arkadaşının eski nişanlısını bıçakladı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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