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04 May 2024 19:20 - Güncelleme : 04 May 2024 19:26

Çorum’da feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Çorum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çorum’da feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada ağaçlara çarparak duran araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, ilçeye bağlı Tutluca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tutluca köyünden Alaca istikametine gitmekte olan Ceren Koçak (19) yönetimindeki 19 ACF 499 plakalı otomobil, Yağlıçalı mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çorum’da feci kaza: Ölü ve yaralı var! - 1. Resim

Sağlık ekipleri kazada araçtaki Seminer Tosun (21) adlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan sürücü Ceren Koçak ise Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Koçak, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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