Çorum’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

13 Temmuz 2024 20:13 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 20:25

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Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Üsame Okutan (25) yönetimindeki 42 APJ 63 plakalı otomobil Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde iken Değirmendere kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık görevlileri ile Alaca Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Kazada sürücü Muhammed Üsame Okutan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Okutan hayatını kaybederken, Huzeyfe Okutan (27) ve İsmail Okutan ise yaralandı. Yaralılardan Huzeyfe Okutan 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.