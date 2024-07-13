Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Çorum’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Çorum’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Temmuz 2024 20:13 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 20:25

Çorum’da kontrolden çıkan araç tarlaya devrildi. Feci kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATTI

Kaza, Alaca-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Üsame Okutan (25) yönetimindeki 42 APJ 63 plakalı otomobil Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde iken Değirmendere kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Çorum’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık görevlileri ile Alaca Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. 

Kazada sürücü Muhammed Üsame Okutan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep Okutan hayatını kaybederken, Huzeyfe Okutan (27) ve İsmail Okutan ise yaralandı. Yaralılardan Huzeyfe Okutan 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 2. Resim

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Haberler

 

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...