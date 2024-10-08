Çorum’da husumetlisini ‘geçmiş olsun’ dedikten sonra ayağından vurdu!

08 Ekim 2024 20:19 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 20:21

Çorum’da "Geçmiş olsun" dileğini ilettiğini husumetlisini ayağından vuran şahıs polis tarafından her yerde aranıyor.

Çorum’da cezaevinden yeni tahliye olan şahıs, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten husumetlisi tarafından ayağından vurdu.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Kunduzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden yeni tahliye olan S.O, arkadaşlarıyla birlikte kuş besledikleri barakada otururken yanlarına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen şahsın, S.O.'ya geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra ateş ettiği öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi.

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.O., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan yakalanması için çalışmalar sürüyor.