Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Çorum'da iki grup karşılaşınca bıçak ve silahlar konuştu
05 May 2024 06:24 - Güncelleme : 05 May 2024 06:39

Çorum'da iki grup karşılaşınca bıçak ve silahlar konuştu

Çorum'da gece saatleri iki grup arasında çıkan kavgada bıçak ve silahların kullanılmasıyla yaralananlar oldu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çorum'da  gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen kavgada yaralılar var. Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi 16. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada Umut V. vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak ve bıçaklanarak yaralandı. Yaralı şahıs kendi imkanları ile gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. İddiaya göre, kavgaya karıştığı öğrenilen 6 şahıs ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Çorum'da iki grup karşılaşınca bıçak ve silahlar konuştu - 1. Resim
Öte yandan, polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...