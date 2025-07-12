Çorum'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Çorum’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Ankara karayolu Çorum Stadı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı istikametteki plakası öğrenilemeyen Tofaş-Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Kazada Tofaş marka otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

KAZAYI GÖRENLER HEMEN EKİPLERE BİLDİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıları sıkışan araçtaki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından 100 promil alkollü olduğu tespit edilen aracın sürücüsü polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.