Çorum'da kan donduran olay! Düşük yaptı, cenini evinin bahçesine gömdü

05 Aralık 2024 10:01 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:05

Çorum'da iki aylık hamile kadın düşük yaptı. Daha sonra cenini evinin bahçesine gömdü. Fenalaşması üzerine 112'yi arayıp yardım isteyince korkunç olay ortaya çıktı. Gözaltına alınan kadın ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum​'da meydana gelen korkunç olayda bekar ve iki aylık hamile​ olduğu öğrenilen 31 yaşındaki A.S. isimli kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istemesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.S, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada neden rahatsızlandığı sorulduğunda korkunç gerçek ortaya çıktı. Hamile olduğunu ve düşük yaptığını belirten A.S'nin, cenini de evinin bahçesine gömdüğünü söylemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bahçede yapılan çalışmada polis ekiplerince bulunan cenin, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kadın ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.