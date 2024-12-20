Çorum'da korkunç olay: Bir haftada ikinci kez intihara kalkıştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 Aralık 2024 01:22 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 01:25

Çorum'da kapalı otoparkta intihara kalkışan bir kadın, ekipler tarafından ikna edildi. Aynı kadının bir hafta önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.