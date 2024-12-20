Çorum'da korkunç olay: Bir haftada ikinci kez intihara kalkıştı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Aralık 2024 01:22 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 01:25
Çorum'da kapalı otoparkta intihara kalkışan bir kadın, ekipler tarafından ikna edildi. Aynı kadının bir hafta önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Çorum'un Çepni Mahallesinde intihar olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubbeli 2. Sokak'ta bulunan kapalı otoparkın en üst katına çıkan C.B. (21) isimli kadın intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilen C.B., aşağı indirildi.
BİR HAFTA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ
Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen C.B., hastaneye götürüldü. C.B.'nin bir hafta önce de başka bir binanın balkonunda intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı