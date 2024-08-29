Çorum'da maymun paniği! Genç kıza saldırdı, kenti birbirine kattı, her yerde aranıyor
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Ağustos 2024 13:33 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:38
Çorum'da hem güldüren, hem de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir evden kaçan küçük bir maymun, işe giden genç kıza saldırdı. Dizinden ısırılan kız tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan maymun şehri birbirine kattı. Altında bezle ağaçlara ve evlerin balkonlarına tırmanarak bölgeden uzaklaşan hayvan ekipler tarafından aranıyor.
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HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
Bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen 19 yaşındaki Buse E.S'ye saldırdı. İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HER YERDE ARANIYOR
Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı