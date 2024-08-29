Çorum'da maymun paniği! Genç kıza saldırdı, kenti birbirine kattı, her yerde aranıyor

29 Ağustos 2024 13:33 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:38

Son dakika | Abinin kolundaki izler Narin'e mi ait? Diş izleri için rapor çıktı!

Son dakika | Abinin kolundaki izler Narin'e mi ait? Diş izleri için rapor çıktı!

Buharaevler'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İşte sosyal medyada paylaşım rekoru kıran olayın detayları...

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen 19 yaşındaki Buse E.S'ye saldırdı. İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.