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Çorum'da sağanak aniden bastırdı: Sel suları taşları yerinden söktü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Eylül 2024 02:34 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 02:58
Çorum&#039;da sağanak aniden bastırdı: Sel suları taşları yerinden söktü

Çorum'un Alaca ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Sarısüleyman köyünde sel meydana geldi. Yollar göle dönerken, sel suları kilit ve kaldırım taşlarını yerinden söktü.

Çorum'un Alaca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran yağmur, Sarısüleyman köyünde sele dönüştü. Köy içindeki yollar göle dönerken sel suları kilit ve kaldırım taşlarını yerinden söküldü. Ayrıca selin şiddetine dayanamayan sağlık ocağının kapısı ve duvarları yıkıldı.

Çorum'da sağanak aniden bastırdı: Sel suları taşları yerinden söktü - 1. Resim

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Köy içerisinde oluşan sel nedeniyle iki otomobil sulara gömülürken araçlar ve içerisindeki sürücüler Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'da sağanak aniden bastırdı: Sel suları taşları yerinden söktü - 2. Resim

HAYVANLAR TELEF OLDU

Ayrıca köydeki bazı kümes hayvanları selden telef oldu. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Çorum'da sağanak aniden bastırdı: Sel suları taşları yerinden söktü - 3. Resim

Çorum'da sağanak aniden bastırdı: Sel suları taşları yerinden söktü - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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