Çorum'da sağanak aniden bastırdı: Sel suları taşları yerinden söktü

09 Eylül 2024 02:34 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 02:58

Çorum'un Alaca ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçeye bağlı Sarısüleyman köyünde sel meydana geldi. Yollar göle dönerken, sel suları kilit ve kaldırım taşlarını yerinden söktü.

Çorum'un Alaca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran yağmur, Sarısüleyman köyünde sele dönüştü. Köy içindeki yollar göle dönerken sel suları kilit ve kaldırım taşlarını yerinden söküldü. Ayrıca selin şiddetine dayanamayan sağlık ocağının kapısı ve duvarları yıkıldı.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Köy içerisinde oluşan sel nedeniyle iki otomobil sulara gömülürken araçlar ve içerisindeki sürücüler Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

HAYVANLAR TELEF OLDU

Ayrıca köydeki bazı kümes hayvanları selden telef oldu. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.