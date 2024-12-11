Çorum'da sokak ortasında dehşet! 4 kişi genç kadına saldırdı! Önce darp edildi sonra bıçaklandı

11 Aralık 2024 08:38 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:01

Çorum'un Alaca ilçesinde birlikte dolaşırken tartıştığı arkadaşları tarafından bıçaklanan kadın yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan 2'si kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum​'da meydana gelen dehşete düşüren olayda Meltem K., birlikte dolaştığı S.T., E.Ö. isimli kadın arkadaşları ve E.G. ve C.A. isimli erkekle bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Meltem K., 4 kişi tarafından önce darp edildi, daha sonra vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklandı.

4 ŞÜPHELİ ORTADAN KAYBOLDU

Korkunç olayın ardından 4 şüpheli kaçarken, Meltem K. sokaktaki evlerde yaşayan vatandaşlardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Meltem K.,hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeden kaçmaya çalışan E.G., C.A., S.T. ve E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.