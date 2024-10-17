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Çorum'da tır ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 08:40 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 08:41
Çorum&#039;da tır ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Feci kaza​, Çorum​'un Alaca​ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır​ ile işçileri taşıyan minibüs​ çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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