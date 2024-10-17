Çorum'da tır ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 08:40 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 08:41
Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.
Feci kaza, Çorum'un Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı