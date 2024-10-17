Çorum'da tır ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

17 Ekim 2024 08:40 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 08:41

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Feci kaza​, Çorum​'un Alaca​ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır​ ile işçileri taşıyan minibüs​ çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi.