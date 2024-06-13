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Çorum'da tır otomobil ve hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Haziran 2024 11:12 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:13
Çorum&#039;da tır otomobil ve hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde tırın bir otomobil ve hafif ticari araca çarpması sonucu trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum’un Alaca ilçesi Emniyet Kavşağı’nda bir jaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinde seyir halinde olan Sanjar Mumınov idaresindeki yabancı plakalı tır, sürücüsünün ışık ihlali yapması neticesinde Murat Demir idaresindeki 06 BNA 968 otomobil ile Adem Sakancı yönetimindeki 19 AEG 302 hafif ticari araca çarptı.

Çorum'da tır otomobil ve hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı - 1. Resim

150 METRE SONRA DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, sürüklenen otomobil yaklaşık 150 metre sonra durabildi.

Çorum'da tır otomobil ve hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı - 2. Resim

Kazada, Sanjar Mumınov (34), Murat Demir (40), Adem Sakancı (64), Burhan Karslı (64) ve Hüseyin Demir yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar Alaca Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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