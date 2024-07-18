Çorum’da virajı alamayan araç tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var!
Çorum'un Alaca ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi türbesi yakınında gerçekleşti. Musa Can D. idaresindeki 19 AK 272 plakalı otomobil, Alaca istikametinden çevre yolu istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak tek şeritli yoldan takla attı. Takla atan araç savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Ahmet Talha K., Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralanırken Rüveyda Eryılmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazadan sonra araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.