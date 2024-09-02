Çorum’da yağış ve rüzgar hayatı felç etti: Köy yolları kapandı, evleri su bastı

02 Eylül 2024 02:24 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 02:30

AFAD'tan turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı! Sel ve su baskınına dikkat

AFAD'tan turuncu ve sarı kodlu yağış uyarısı! Sel ve su baskınına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. İlçede su baskınları yaşanırken köy yolları ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Demirşeyh, Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köylerinde şiddetli yağış nedeniyle bazı evleri ve ahırları su bastı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Alaca-Sungurlu Karayolu sel sebebiyle kapanırken araç trafiği durdu. Ulaşıma kapanan yolun tekrar açılması için bölgeye Karayolları 73. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi.

YOLA KAYALAR DÜŞTÜ

Bayat’ta rüzgar çatılara zarar verdi, İskilip’te heyelan meydana geldi. Şiddetli fırtına Bayat ilçesinde çatılara zarar verdi. İshaklı köyünde bir ev ile garajın çatısı kuvvetli rüzgar sebebiyle zarar gördü. İhbar üzerine köye hasar tespit çalışmaları için ekipler yönlendirildi. İskilip-Tosya yolu 5. kilometrede heyelan sebebiyle yola kayalar düştü. Karayolları ekiplerince temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı.

4 KİŞİLİK AİLE MAHSUR KALDI

Çorum-Sungurlu yolu üzerinde Gökçeköyü mevkii yol ayrımında araç içerisinde 4 kişilik bir ailenin yağış sebebi ile ilerleyemeyip mahsur kalması üzerine ailenin bulunduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ

Çorum’un güney ve batısı kesiminde etkili olan yağışlar nedeniyle Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Koparan mevkiinde yağış miktarının 50 kilogramı aştığı bildirildi.

Yağışların ardından tüm kurumlar teyakkuza geçti. İl Jandarma Komutanlığı, İl Özel İdaresi, Karayolları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Sungurlu Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yağışlardan etkilenen bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor.