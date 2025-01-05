Çorum’da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Ocak 2025 19:10 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 19:13

Çorum’da meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanan vatandaşlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı…

Çorum’un Osmancık​ ilçesinde 3 hafif ticari araç ve 1 minibüsün karıştığı kazada 2 kişi ölürken, 5 kişi ise yaralandı. Kaza​, öğlen saatlerinde D100 karayolu Hacıhasan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki minibüs, Nedim Odabaş yönetimindeki hafif ticari araç, Mahmut Gündede idaresindeki hafif ticari araç, ve Kazım Erken yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. YARALILAR TEDAVİ ALTINDA Kazada sürücülerden Mahmut Gündede Ömer Bal hayatını kaybederken, Kazım Erken, İrem Bal, Mustafa Ergün, Erol Başkeser ve Güler Uysal yaralandı. Kazada yaralanan vatandaşlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Kaza nedeniyle D100 kara yolunun Merzifon istikametine trafik kontrollü olarak sağlanıyor. İlgili Haberler Eyüpsultan’dan kahreden haber! Feci kazada bir polisimiz şehit oldu Hindistan'da sahil güvenliğe ait helikopter düştü! 3 Ölü