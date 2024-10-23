Coşkun Başbuğ, FETÖ'deki 'bilinmeyen' ismi açıkladı: Esas oyun orada dönebilir, birileri onu ortalığa sürdü

23 Ekim 2024 13:43 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:43

Emekli İstihbarat Albay, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapısı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün PKK gibi bir süreç izleyeceğini belirten Başbuğ, elebaşu Fetullah Gülen'den sonra konuşulan ve ortaya atılan en kritik ismi açıkladı. Coşkun Başbuğ, ABD'nin yeniden hikaye yazdığını belirtti.

Askeri casusluk kumpasının en büyük mağdurlarından biri olan emekli İstihbarat Albay, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapısı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Coşkun Başbuğ, Fetullah Gülen’in ölümü sonrası terör örgütünün nasıl şekilleneceği üzerine yorum yaptı. Başbuğ, elebaşının ölümüyle örgütün dağılmayacağını ifade ederek, PKK gibi çoklu bir yapıyla yönetileceğini söyledi.

Coşkun Başbuğu, ''Abdullah Öcalan denilen katil cezaevinde ve yıllardır durdu mu PKK? Durmadı. Niye? Yöneten o değildi ki. Gülen'de olduğu gibi. Amerika, sistemi zaten kendi kuruyor, kendi işletiyor. FETÖ elebaşının ölümüyle, FETÖ'de de benzer bir taktik izlenir mi? Bana göre Amerika'nın başka şansı yok.'' dedi.

CIA​ AJANLARI DEVREYE GİRDİ

ABD’nin İslam ve Türk dünyasına bu örgüt üzerinden girdiğini söyleyen Başbuğ, ''ABD, bu örgüt üzerinden açtığı okullarla ve yerleştirdiği öğretmen kılıklı CIA ajanlarıyla süreci istediği noktaya getirdi. Dolayıyla bu kadar masonik bir yapıyı Amerika kolay kolay dağıtmaz.'' dedi.

PKK'DA OLDUĞU GİBİ SÜREÇ YÖNETİLECEK

Çoklu yapıyla ilgili bilgiler aktaran Coşkun Başbuğ, ''Çoklu yapı kimler olabilir? Amerika imamları var. Kim? Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu. Şimdi bu ikisi çok öne çıkan bir isim ve bu işin başında bunlar gösteriliyor. Paranın üzerine çökmüş, örgütün bütün o para kaynaklarına konmaya çalışan, gücü elinde tutmaya çalışan bu ikili, Amerika imamı olarak anılıyor. Geldik Avrupa'ya ve Abdullah Aymaz yine bir başka karakter. Bu kişi zaten bahsettiğim iki kişiyle kavga halinde; liderliği kapma, parayı ele geçirme derdinde. Afrika bir başlı başına kıta ve orada da benzer bir liderlik süreci var. Asya keza aynı şekilde. Pek dillendirilmiyor; ama Kafkasya’da bana göre bu kapsamda düşünülmeli, değerlendirilmeli. Şimdi bütün bunların hepsinden bir tek lider çıkarmak, o altyapıyı ona bağlamak bana göre akıllı değil. Amerika, bunun hesabını yapacak kadar tilki bir devlet. O zaman ne yapmalı? Her kıtada, bu isimlerle bir ortak konsorsiyum oluşturarak PKK'da olduğu gibi süreci yönetmeli. Amerika'nın bunu tercih etme ihtimali kuvvetli.'' şeklinde konuştu.

EBU SELEME GÜLEN BİLİNEN BİRİ DEĞİLDİ

Emekli İstihbarat Albay, Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, şöyle devam etti:

''Bir başlık açayım ve bana göre esas oyun orada dönebilir. Elebaşının yeğeni Ebu Seleme Gülen, hiç yoktu, bilinen biri değildi. Bir anda birileri onu ortalığa sürdü. Böyle video, kaset dolanıyorsa, arka arkaya mesajlar veriyorsa ve birileri onu destekliyorsa düşünmek lazım. Niye şimdi Ebu Seleme denen kişi bir anda gündem oluşturmaya başladı. Siz FETÖ gibi bir yapıyı, taban kesimiyle ayakta tutmak için yeni bir hikaye yazmalısınız. Amerika şu an bunu yazıyor. Ben şimdi bunların başına yıpranmamış bir ismi oturturum, dava sanki işliyormuş, yeni başlıyormuş gibi devam eder. Amerika bunun derdinde.''