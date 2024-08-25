Cüce keçi başına dolanınca kaçamadı, hayvanların korkusu izleyenleri güldürdü

25 Ağustos 2024 18:56 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 18:58

Kepez'in Duraliler Mahallesi'nde ahırda yaşanan başına çuval dolanan cüce keçinin kovalamacası izleyenleri güldürdü. Besici Hüseyin Kılar keçilerinin yemi yemediğini görünce güvenlik kamerası incelemesi yaptığında yaşanan ilginç anlara tanık oldu.

Boylarının kısa olması sebebiyle "cüce" diye tanımlanan keçilerden biri başına çuval geçince etrafta gelişigüzel koşmaya başladı. Bu sırada onu gören diğer hayvanlar ondan korkarak kaçmaya başladı. Görüntüleri izleyen Kılar o anları paylaştı.

"GÖRÜNTÜLER ÇOK KOMİKTİ"

Cüce Keçi Antalya çiftliğinin sahibi Kılar, çiftliğinde 50'den fazla cüce keçi beslediğini söyledi. Sabah ahıra girdiğinde keçilerin yerinde olmadığını anlatan Kılar, "Keçiler yemi de yememiş. Güvenlik kamerasına bakınca, başına çuval geçen keçinin diğerlerini korkuttuğunu gördüm. Görüntüler çok komikti, aileme, arkadaşlarıma da gönderdim onlar da güldü." dedi.

Ahırın güvenlik kamerasında başına çuval dolanan keçinin diğer keçileri korkutması ve keçilerin ahırda koşmaları yer alıyor.

Yaklaşık bir saat süren olayda, cüce keçinin başındaki çuvalın çıkmasıyla ağıldaki yaşamın normale döndüğü görülüyor.