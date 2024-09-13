Cuma hutbesinde Narin Güran vurgusu! "Zalimlerin kurbanı narin bedenler oluyor"

13 Eylül 2024 12:04 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:05

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı cuma hutbesinde cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin'e yer verildi. Hutbede, ''Kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı, nazik ve narin bedenler oluyor'' ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır​'ın Tavşantepe köyünde Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran​'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Türkiye'yi hüzne boğan cinayette düğümler bir bir çözülürken soruşturma da derinleştirildi. Narin'in vahşice katledilmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesinde önemli mesajlara yer verdi.

"ZALİMLERİN KURBANI, NAZİK VE NARİN BEDENLER OLUYOR"

Hutbede, "Ne hazindir ki her geçen gün, insani değerlerin ayaklar altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz. Kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı, nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda Sevgili Peygamberimiz’in sadece mevlidini anmak ve hatırasını yâd etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız" ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumsal huzur ve güvenliğin önemine vurgu yaparak, "Bugün bize düşen; Allah Resûlü’e hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur’an-ı Kerim’e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka Narinler’in canice katledilmemesi, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamberimiz’in güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır" dedi.

"MASUM CANLAR HAYATLARININ BAHARINDA SOLMAYACAK"

Ayrıca, "Barış dini İslam’ın, hayat rehberi Kur’an-ı Kerim’in, rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın, insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmaktır. Dinimizi ve dini değerlerimizi değil, dindarlığımızı yeniden sorgulamaktır. O kutlu Nebî’nin sünnet-i seniyyesinin tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve bir hayat kılavuzu olduğunu unutmamaktır. İşte o zaman dünyamızda zulüm ve haksızlıklar sona erecek, insanlar güven içinde kardeşçe bir arada yaşayacaktır. Kimse kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar veremeyecek, masum canlar hayatlarının baharında solmayacaktır" şeklinde mesajlar verildi.