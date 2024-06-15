Cuma namazındakileri hem videoya çekti hem de küfür yağdırdı! O kişi yakalandı

15 Haziran 2024 23:09 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 23:10

Cuma namazına gidenleri görüntüleyerek inançlarına ağır hakaretler eden şahıs tutuklandı.

Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.D.A isimli yaşı küçük şahıs, bir cami avlusunda namaz kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları küfür ve hakaretlerde bulundu. Şüpheli o anları da kayda aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit ederek kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıs “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.