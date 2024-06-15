Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Cuma namazındakileri hem videoya çekti hem de küfür yağdırdı! O kişi yakalandı

Cuma namazındakileri hem videoya çekti hem de küfür yağdırdı! O kişi yakalandı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 23:09 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 23:10

Fatih'te cuma namazı kılmak isteyen kişileri kayda alarak küfür yağdıran kişi operasyonla yakalandı. O anlar sosyal medyada tepki çekmişti.

Cuma namazına gidenleri görüntüleyerek inançlarına ağır hakaretler eden şahıs tutuklandı.

Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana gelen olayda M.D.A isimli yaşı küçük şahıs, bir cami avlusunda namaz kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları küfür ve hakaretlerde bulundu. Şüpheli o anları da kayda aldı.

Cuma namazı kılanları hem videoya çekti hem de küfür yağdırdı! O kişi yakalandı - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit ederek kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahıs “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cuma namazı kılanları hem videoya çekti hem de küfür yağdırdı! O kişi yakalandı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mustafa20 Temmuz 2021 16:12

Ülkede adalet felan kalmadı sağolsunlar

Sonraki Haber Yükleniyor...