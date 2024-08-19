Cuma namazına gittiği için soruşturma açılmıştı! Gazetelerde manşet oldu, hayatı karardı

19 Ağustos 2024 15:31 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:39

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih Alhan, Cuma namazına gittiği için hakkında soruşturma açıldı, konu basında yer alınca da önce kademe durdurma cezası verildi ardından yüksekokulda sekreter olarak görevlendirildi. Kanserle de mücadele eden Fatih Alhan'ın hayatı altüst oldu.

KONU BASINA YANSIYINDA HAYATI KARARDI

Olaylar silsilesi, cuma namazından geç döndüğü gerekçesiyle Fatih Alhan hakkında soruşturma açılmasıyla başladı. Soruşturma geçiren Alhan ile ilgili haberler basına yansıyınca, evrakları basına sızdırdığı gerekçesiyle kademe durdurma cezası verildi ve Erbaa Meslek Yüksekokuluna sekreter olarak atandı.

Bu sırada rahatsızlanan Alhan'a, 2024 yılının Mart ayında kötü huylu prostat kanseri ön tanısı konuldu.

3 PROFESÖR RAPOR VERDİ

3 ay antibiyotik tedavisi verilen Alhan, 08 Ağustos 2024 tarihinde yeniden TOGÜ üroloji bölümüne müracaat etti. Kısa sürede değerleri yükselen ve şiddetli ağrıları olan Alhan'a hastanede kalması gerektiği söylendi. 2 gün gerekli tedavi ve tetkiklerin ardından taburcu edilen Alhan'a Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi üroloji bölümünden 3 profesör imzalı 20 günlük heyet raporu verildi.

HEYET BAŞKANI RAPORU ONAYLADI

Aynı gün raporu üniversiteye ileten Alhan'ın raporunu 2 gün sonra izne çevirdi. 13 Ağustos 2024 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'nden gönderilen yazıyla, üniversite bünyesindeki 3 profesör imzalı raporu fenne aykırı diyerek hakem hastaneye sevk etti.

Bunun üzerine Alhan, 15 Ağustos 2024 tarihinde şiddetli ağrı ve kanamaları olduğu halde tekrar hastanede heyete gitti. Uzman Doktor Orhan Yıldız yaptığı muayene ve tetkik sonuçlarına göre idrarda yoğun kana rastladı. Bunun üzerine fenne uygun yazarak raporu Alhan'a heyete götürmesi için verdi. Heyet başkanı Duran Kaya raporu onaylayıp Alhan'ı eve gönderdi.

RAPOR VEREN DOKTORLARA DA BASKI İDDİASI

Aynı gün heyet yeniden toplanarak Alhan'ın raporunu fenne uygundur diyerek onayladı. Kurul dağılmak üzereyken iddiaya göre Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yahya Doğanay görevli olmadığı halde kurula gelerek Alhan'ın raporunu sorup kuruldaki bazı doktorların bu duruma itiraz etmelerine rağmen yeniden kurula başkanlık ederek fenne ve usule aykırı olarak değiştirdi. Alhan, yaşananlar sonrası raporu alarak Tokat İl Sağlık Müdürlüğüne giderek şikâyette bulundu.

Yaşadığı olayla ilgili hukuk mücadelesi başlatan Alhan, hastalığına rağmen Erbaa Meslek Yüksekokulu'ndaki görevine başladı.

Öte yandan, Alhan'a rapor veren doktorların da baskı gördüğü iddia edildi.